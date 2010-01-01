Исторический журнал

Подвиг трёхсот спартанцев в сражении при Фермопильском ущелье, которое случилось ещё в 480 году до нашей эры — яркий пример мужества и героизма. В Голливуде было снято целых 3 фильма, повествующих об этом подвиге — первый в 1962 году, второй в 2006 году (самый известный, режиссёр Зак Снайдер) и третий в 2014 году. И сам этот факт говорит, что это действительно очень захватывающая история.