Имя Фрэнсиса Дрейка, пирата XVI века, носит пролив между Антарктидой и Огненной землёй, пролив, соединяющий Атлантический и Тихий океан. И это одна из причин, почему его можно назвать самым известным реальным пиратом.
Исторический журнал
Есть не так уж много исторических личностей, которые могли соперничать с Эрнесто Че Геварой (полное имя Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна) в популярности. Он является, пожалуй, самым известным революционером XX века. Уже после смерти он превратился в настоящий символ революции и протеста.
О японских самураях знают, пожалуй, во всём мире. Их порой сравнивают с европейскими рыцарями, но это сравнение не совсем точное. С японского слово «самурай» переводится как «человек, который служит». Средневековые самураи в своём большинстве были благородными и бесстрашными бойцами, сражающимся против врагов с помощью катан и другого оружия.
Подвиг трёхсот спартанцев в сражении при Фермопильском ущелье, которое случилось ещё в 480 году до нашей эры — яркий пример мужества и героизма. В Голливуде было снято целых 3 фильма, повествующих об этом подвиге — первый в 1962 году, второй в 2006 году (самый известный, режиссёр Зак Снайдер) и третий в 2014 году. И сам этот факт говорит, что это действительно очень захватывающая история.
Гибель туристической группы, состоящей преимущественно из студентов и выпускников Уральского Политеха (впоследствии за ней закрепилось название «группа Дятлова») — безусловно, одна из самых потрясающих воображение трагедий XX века. Их было девять, они погибли в безлюдном районе Северного Урала в феврале 1959 года.
В Древней Греции, да и во всём античном мире, Олимпийские игры были одним из наиболее почитаемых праздников. Основоположником Игр, как утверждают мифы, был полубог-получеловек Геракл. Но это лишь красивая выдумка, а о реальном человеке, который первым придумал и организовал Игры.
Само по себе слово «автомобиль» представляет собой соединение греческого слова «аутос» («сам») и латинского слова «мобилис» («подвижный»). То есть автомобиль можно перевести как «самодвижущийся». История этого, такого привычного нам транспорта составляет всего лишь несколько веков, но она действительно представляет интерес.
В августе 1682 года на престол в России взошёл десятилетний Пётр I. Удивительный русский царь, а впоследствии император, руководил огромной страной долгих 43 года, до самой своей смерти в 1725 году. Именно в его правление произошли многие важнейшие исторические события и преобразования. И едва ли среди представителей династии Романовых найдется более великая и при этом неоднозначная фигура.
«Титаник» — самый огромный и шикарный лайнер своего времени. Его, не стесняясь, называли непотопляемым, и он действительно казался таким. Он отправился в своё первое плавание в полдень десятого апреля из английского порта Саутгемптон. Конечным пунктом следования должен был стать американский город Нью-Йорк. Но до берегов США «Титаник», как известно, не доплыл…
Великая Китайская стена — одно из древнейших сооружений, сохранившихся до наших времён. Её строительство растянулось на много столетий, сопровождалось непомерными человеческими потерями и гигантскими материальными затратами.